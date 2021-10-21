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ＪＡ函館市亀田青年部（山田拓也部長）は１３日、亀田中野町の畑でサツマ...
【北斗】野菜の有機栽培に取り組む「ソーシャル・エイジェンシー」（函館...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での９月の生鮮スルメイ...
渡島総合振興局と桧山振興局が７日に公表した渡島、桧山管内の農作物生育...
ＪＡならけんは７日、函館市役所に工藤寿樹市長を表敬訪問し、地元特産の...
【七飯】はこだてわいん（町上藤城）は８日、本社近くの自社農園で、醸造...
【木古内】三印三浦水産（函館市、三浦隆司社長）、上磯郡漁協（西山武雄...
道南太平洋海域（渡島、胆振、日高管内）のスケトウダラ刺し網漁が始まり...
函館市が今年度から取り組んでいるキングサーモン（マスノスケ）の完全養...
「施設の中で利用者の方にどうやったら外食気分を味わってもらえるか、季...
２２日から愛媛県松山市で始まるＪＯＣジュニアオリンピックカップ第５２...
函館市は、市内で行われた職域接種などで１回目に武田／モデルナ社製の新...
函館の講釈師、荒到夢形さんが出演する「第４６回郷土資料館講談会」が２...
◇着任あいさつ 北海道テレビ放送（ＨＴＢ）営業局...
【北斗】ＪＡ新はこだて（横道重人組合長）は１８日、市村内の函館育ちラ...
――前回の当選後、重点的に取り組んだことは。 大間原発（青森県大間...
函館公園内の遊園地「こどものくに」（函館市青柳町）は１９日、同園の存...
【札幌】鈴木直道知事は２０日の定例記者会見で、新型コロナウイルス対策...
函館市は２０日、新型コロナウイルスワクチンの接種日程を追加した。次回...