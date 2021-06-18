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道立工業技術センター（函館市桔梗町）などは、ＪＡ新はこだて木古内支店...
【七飯】ＪＡ新はこだて七飯基幹支店管内で、道内一の生産量を誇るカーネ...
【札幌】道内５つの農業共済組合（ＮＯＳＡＩ）が来年４月１日に合併し、...
【上ノ国】道立総合研究機構中央水産試験場は３日、小砂子漁港のいかだで...
【上ノ国】町中須田の農業法人「ＭＯＲＩ ＦＡＲＭ」（森啓介社長）は、...
【乙部】桧山沖のニシン資源の復興を目指す「桧山管内水産振興対策協議会...
【北斗】谷観光農場（市向野、谷文貴代表）で１０日、露地栽培のイチゴ狩...
【北斗】ラッカセイの特産化を目指す農業青年組織「北斗市４Ｈクラブ」（...
渡島総合振興局と桧山振興局は７日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（１...
リード不動産（函館市千歳町、渡辺友子会長）は１８日、同社が管理する団...
【七飯】ＪＡ新はこだて七飯基幹支店のニンジン共選施設（町大中山７）が...
【北斗】第２回市議会定例会は１８日、本会議を再開。新型コロナウイルス...
◇木曜会・大中山大会（１０日、七飯町大中山パークゴルフ場） ▽男子...
【乙部】元和台マリンフェスティバル実行委は１５日、８月１日に開催を予...
【乙部】町は「事業所など予防対応およびアフターコロナ対策補助金」とし...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１８日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１８日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
ＪＡＬ（日本航空）は１８日、札幌市東区に出没したクマが丘珠空港の敷地...