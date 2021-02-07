この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【上ノ国】町中須田の農業法人「ＭＯＲＩ ＦＡＲＭ」（森啓介社長）が１...
今年度の道南スルメイカ漁が１月末で終了し、函館市水産物地方卸売市場で...
【江差】桧山振興局は２９日、２０２０年の桧山管内での漁業生産高（速報...
【北斗】市追分の白石農園（白石裕昭代表）で、ヨーロッパ原産のキク科野...
【乙部】「美しい粒のたらこ」として高く評価され２０１２年ごろまで生産...
【厚沢部】町内の農家で、冬季に収穫できる「伏せ込み栽培」によるグリー...
道がまとめた２０１９年の新規就農者実態調査結果によると、全道の新規就...
【江差】町内での岩ノリ摘みが２４日、かもめ島で今シーズンの初日を迎え...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２３日、函館北洋ビルで「漁業就...
【北斗】市千代田の高坂農園（高坂重勝代表）で、雪の中で保存した「雪の...
ハンドボールの北海道中学生選手権大会と道産子大会（北海道ハンドボール...
新型コロナウイルス感染拡大の影響は、道南各地で開かれる予定だったイベ...
冬の街路をキャンドルの灯りで彩る「シーニックｄｅナイト２０２１」（実...
【鹿部】リゾートホテルを展開する大和リゾート（東京）は、「ロイヤルホ...
新型コロナウイルスの国内での感染者は、毎日の数字だけをみると徐々に減...
■上ノ国町中須田、株式会社ＭＯＲＩ ＦＡＲＭ社長 森啓介さん（３１）...
道立函館美術館の特別展「海と山との対話」が６日、開幕した。同館のコレ...
函館工業高校建築科の卒業作品展がの函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア...
【木古内】釜谷簡易郵便局（釜谷９５）向かいの国道２２８号沿いで６日、...
函館演劇鑑賞会は６日、第４５回総会を市民会館大会議室で開いた。昨年は...