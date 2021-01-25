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渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２３日、函館北洋ビルで「漁業就...
【北斗】市千代田の高坂農園（高坂重勝代表）で、雪の中で保存した「雪の...
渡島総合振興局は新年度、高水準の漁獲量が続く渡島管内のブリについて、...
渡島総合振興局は、２０２０年の渡島管内の農作物概況をまとめた。台風の...
【厚沢部】町社の山の道南いたさか農園（板坂峰行代表）の圃場（ほじょう...
【上ノ国】町汐吹の上ノ国漁港・汐吹地区所属の第二幸和丸（市山昭義船長...
【七飯】七飯町内でビーツなどの西洋野菜や道南ブランド米の「ふっくりん...
函館市内の若手漁業者５人による水産業活性化プロジェクト「ハコダテフィ...
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【北斗】ソフトテニスの第４７回南北海道高校選抜インドア大会（函館ソフ...
函館市消防本部によると、２０２０年の救急出動件数は１万４４０４件で、...
函館駅前の老舗百貨店「棒二森屋」の閉店から３１日で丸２年を迎える。本...
○…道は２月１０日、若者に建設業に関心を持ってもらい、職に就いてもら...
【江差】江差追分会は２月１日から、「江差追分」のブランド化を推進する...
函館市は、市内での新型コロナウイルス感染拡大を受けて、２月３、４の両...
■木古内町、会社員 津山睦さん（３８） 当時は東京にいました。震災...
函館や近郊の在住者を対象とする市民美術展「第２１回はこだて・冬・アー...
演劇の在り方をテーマにしたシンポジウム「繋（つな）ぐ－演劇と人と街」...
落語家の柳家三之助さんの独演会「三之助をみたかい？」が２３日、函館市...