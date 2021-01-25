函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 特集
    私の３月１１日
  • 採用情報
    函館新聞社

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    一次産業

    一次産業 記事一覧へ

    最新記事

    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    廣森・小田島組が優勝　ソフトテニス・南道高校選抜インドア大会・男子

    廣森・小田島組が優勝　ソフトテニス・南道高校選抜インドア大会・男子

    函館市昨年の救急出動、約２０００件減　新型コロナ影響も

    函館市昨年の救急出動、約２０００件減　新型コロナ影響も

    私の３月１１日⑨／「周囲との付き合い大事に」会社員　津山睦さん（３８）

    私の３月１１日⑨／「周囲との付き合い大事に」会社員　津山睦さん（３８）

    芸術への情熱感じて　「はこだて・冬・アート展」開幕

    芸術への情熱感じて　「はこだて・冬・アート展」開幕

    演劇の火絶やさない　シンポジウムでコロナ禍での在り方探る

    演劇の火絶やさない　シンポジウムでコロナ禍での在り方探る

    巧みな話芸で観客引き込む　柳家三之助さん独演会

    巧みな話芸で観客引き込む　柳家三之助さん独演会

    函館市、２月１日まで固定資産税など軽減措置申告受け付け

    函館市、２月１日まで固定資産税など軽減措置申告受け付け

    道南の新規就農１６人　１９年実態調査

    道南の新規就農１６人　１９年実態調査

    寒海苔　磯の香り　江差かもめ島で採取始まる

    寒海苔　磯の香り　江差かもめ島で採取始まる

    函館市内で１５人感染、１人死亡　函館大学でクラスター

    函館市内で１５人感染、１人死亡　函館大学でクラスター

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    1月25日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    1月25日のイベント情報

    2021年1月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク