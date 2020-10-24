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渡島総合振興局と桧山振興局は２０日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【江差】今季のひやま漁協管内（八雲町熊石地区を含む）のサケ累計水揚げ...
【北斗】ＪＡ新はこだて（輪島桂組合長）は、今年から直播向けコメ品種「...
【上ノ国】町中須田の道道５号江差木古内線南側に広がる京谷作右衛門さん...
【厚沢部】ＪＡ新はこだて厚沢部基幹支店は３１日まで、今年度中止した秋...
【厚沢部】東日本大震災発生を機に、福島県の子どもたちに野菜を栽培し、...
函館の地酒「函館奉行」の原料となる酒米吟風の稲刈りと新酒醸造祈願祭が...
【北斗】２０２０年産の新米販売が本格的に始まり、ＪＡ新はこだての農産...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での９月の生鮮スルメイ...
新型コロナウイルス感染拡大でオンライン授業などの需要が高まっているこ...
松前町豊岡の山中で捕獲した後に放したチョウの「アサギマダラ」が２１日...
函館市の観光名所「五稜郭公園」で先月、園内にあるサクラの木でぼやが起...
函館工業高校建築科では今年度、３年生７人が課題研究の一環で二本柳慶一...
函館市は１１月から、第２、第４木曜日の夜間と日曜日（月１回）に市役所...
【森】第１回森町議会１０月会議が２３日に開かれ、１１日の町長選で初当...
道高文連第４３回放送コンテスト道南地区大会（道高文連道南支部主催、Ｎ...
渡島総合振興局は２１日、豚熱（ＣＳＦ）や高病原性鳥インフルエンザ、口...
函館市内に修学旅行生が多く来ている。青森の小学生に「四角形の電信柱は...
函館市末広町８の「はこだて工芸舎」（堂前守人代表）で「秋の収穫とご飯...