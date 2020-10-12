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函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での９月の生鮮スルメイ...
道南太平洋海域（渡島、胆振、日高管内）のスケトウダラ刺し網漁が始まり...
渡島総合振興局と桧山振興局は１日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（同...
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道は今年度、噴火湾での養殖ホタテのへい死（突然死）を抑制するため、森...
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【知内】フルーツを感じる飲み口で人気の日本酒「純米吟醸ましろ」の原材...
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◇七飯町（１３日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （１３...
◇北斗市（１３日）▽水彩画サークル「さくらの会」絵画展（せせらぎ温泉...
６０歳以上の人が新たな住宅の購入や現在の住宅のリフォームを選択する際...
【北斗】市渡小学校（小野寺幸恵校長）の５、６年生２３人がこのほど、木...
【札幌】札幌市は１２日、同市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感染...
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