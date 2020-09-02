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道南で水揚げが増えているブリの消費拡大を目指すプロジェクトが、函館で...
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１日朝、函館市大町の緑の島の岸に大量のイワシが浮かんでいるのを緑の島...
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日本終活協会（打田智明理事長）は５日午前９時半から、函館市総合福祉セ...
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函館戸井西小学校（藤森祐子校長、児童２９人）で１日、ＡＩＲＤＯ（エア...
◇函館市民町会交流大会（８月２３日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ...
函館市文化・スポーツ振興財団は２２日午後２時から、市民会館小ホールで...
函館市は、ひとり親家庭を対象にした「合同企業説明会」を１８日午後１時...