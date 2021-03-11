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函館市は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが減少した飲食店...
【北斗】市議会予算審査特別委員会（白戸昭司委員長、委員２１人）は１０...
【乙部】第１回乙部町議会定例会が１０日開会し、会期を１８日までの９日...
【江差】第１回江差町議会定例会が１０日開会し、会期を１２日までの３日...
【厚沢部】第１回町議会定例会は１０日、本会議を続行。３氏が一般質問を...
【知内】第１回町議会定例会は１０日、本会議を再開。２０２１年度一般会...
【鹿部】第１回町議会定例会が１０日開かれ、３月３１日で任期満了を迎え...
【厚沢部】第１回厚沢部町議会定例会が９日開会し、会期を１５日までの７...
【鹿部】第１回鹿部町議会定例会が９日開会し、会期を１２日までの４日間...
【知内】知内町が東日本大震災の被災地支援の一環として、２０１１年８月...
２０１１年３月１１日の東日本大震災発生から１１日で１０年を迎える。渡...
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日本中央競馬会（ＪＲＡ）函館競馬場の工藤禎康場長（５５）が１０日、着...
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函館臨床福祉専門学校（佐藤久道校長）は１０日、函館国際ホテルで「第２...
道農政事務所（札幌）は、道内農業の概要や政策別の動向などをまとめた今...
■函館市高丘町、主婦、竹中郁代さん（７４） 雑誌「婦人之友」愛読者...
〇…北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は、２７日午前１０時半から、函館...
はこだてみらい館（函館市若松町、キラリス函館３階）は１４日まで、同館...