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函館市は来年１月から、冬季観光の誘客促進に向けた宿泊者１人あたり２０...
函館市は２日、新型コロナウイルスの感染防止策として、本庁舎と亀田支所...
【北斗】北斗市の池田達雄市長は２日の会見で、今年度第８弾の新型コロナ...
【知内】知内町議会は１０月２７日、元町町内会館で議員と町民との懇談の...
【鹿部】町食と観光推進室は１０月２７日、道の駅「しかべ間歇泉（かんけ...
社会保障制度の改善、拡充を目的に活動する函館地方社会保障推進協議会（...
新型コロナウイルスの感染拡大が長期化する中、生活困窮世帯に国が最大２...
函館市は２９日、本庁舎で今年度の地震・火災総合訓練を行った。新型コロ...
函館市教委は１１月３日の「文化の日」に合わせ、市内社会教育施設を臨時...
道は大手就職情報会社のマイナビ（東京）と提携し、高校生の地元企業への...
【札幌】サッカーの第２６回北海道クラブユース選手権（Ｕ―１５）大会決...
【北斗】バレーボールの道南中学校新人戦大会（函館バレーボール協会主催...
函館在住の小説家、西川司さん（６２）が日雇いのアルバイト先でイラン・...
函館市社会福祉協議会（市社協）は２６日午後１時半から、市総合福祉セン...
函館海上保安部（土屋康二部長）は２日、「灯台記念日」（１１月１日）に...
函館短大（猪上徳雄学長）は１０月２９日、保育学科の授業の中で「ＣＡＰ...
函館演劇鑑賞会は５日午後６時半から、第３０６回例会として、前進座によ...
函館市椴法華地区の「椴法華海鮮まつり」（実行委主催）が３日、市椴法華...
函館市内の高等教育機関などでつくる「キャンパス・コンソーシアム函館」...
「ブリに関する紙芝居の効果があると実感する」と話すのは、渡島総合振興...