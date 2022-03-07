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函館市教委は７日、小中学校計１２校で児童・生徒の新型コロナウイルス感...
函館税関は７日、同税関総務部の職員１人が新型コロナウイルスに感染した...
函館少年刑務所は７日、５０代男性受刑者１人が新型コロナウイルスに感染...
市立函館保健所は７日、函館市内で新たに４４人が新型コロナウイルスに感...
道は、道内での今冬（昨年１１月１日～今年２月２８日）に発生した雪によ...
北海道付近で強い冬型の気圧配置となった影響で、渡島・桧山地方は６日、...
函館市文化・スポーツ振興財団は６日、市民会館大ホールで、スタインウェ...
お笑いスター発掘プロジェクト「ザ・笑（ショウ）タイム」が６日、函館コ...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）はこのほど、道南在住の外国人を対象と...
函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダテ内）は５日、Ｇス...
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【北京時事】北京パラリンピック第４日は７日、ノルディックスキー距離が...
函館市本町３２のガパオライス専門店「亜細亜的惣菜店ガパオ飯」（白戸香...
【北斗】北斗市議会の中井光幸議長（７１）が今年度の道社会貢献賞（地方...
【知内】知内高校（山田延彦校長、生徒１７３人）はこのほど、進路研究の...
◇北斗市 （８日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （９...
◇北斗市（９日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸出...
【知内】町は、４月から一般事務補助などに従事する会計年度任用職員１人...