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社会

函館市内１２校で学級閉鎖

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　函館市教委は７日、小中学校計１２校で児童・生徒の新型コロナウイルス感...

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知内高校で就職・進学セミナー

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　【知内】知内高校（山田延彦校長、生徒１７３人）はこのほど、進路研究の...

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　◇北斗市（９日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸出...

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知内町、会計年度任用職員を募集

[ お知らせ ]

　【知内】町は、４月から一般事務補助などに従事する会計年度任用職員１人...

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