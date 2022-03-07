市立函館保健所は７日、函館市内で新たに４４人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、道は函館以外の渡島管内で２２人、桧山管内で１人の感染が確認されたと発表、道南全体では６７人となった。函館市内の累計感染者数は７５０８人。

同保健所によると、函館市内の感染者は１０歳未満１０人、１０代１０人、２０代２人、３０代５人、４０代４人、５０代２人、６０代６人、７０代２人、８０代２人、９０歳以上１人。男女比は男性２３人、女性２１人。

無症状１０人、軽症３４人で、２人が入院した以外は調整中。うち３９人に既往患者との接触歴があった。