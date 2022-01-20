この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【知内】知内町は２０日、役場に勤務する２０代男性職員１人が新型コロナ...
道は２０日、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）に認定してい...
【札幌、旭川、小樽】道などは２０日、道内で新たに１４３７人が新型コロ...
市立函館保健所は２０日、函館市内で新たに４６人が新型コロナウイルスに...
ＪＲ北海道によると、２０日午前の降雪の影響で函館午前７時３７分発札幌...
函館市内の新型コロナウイルス感染者数は１９日（発表分）も４６人と、２...
函館市本町の丸井今井函館店は、今年４月で開業１３０周年を迎えることを...
函館市が性的少数者（ＬＧＢＴ）が働きやすい職場づくりや顧客サービスに...
函館市企業局が１７日にはがきで発送した、昨年１１月・１２月分の水道料...
道は１８日、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）に認定してい...
【江差】江差町は２０日、南が丘小学校の児童１人が新型コロナウイルスに...
【知内】知内町は２０日、役場に勤務する２０代男性職員１人が新型コロナ...
道は２０日、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）に認定してい...
◇北斗市（２１日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇七飯町（２２日）▽乳がん・子宮がん検診（集団検診）（大中山コモン／...
函館西高校と公立はこだて未来大の生徒や学生、教諭ら１８人がこのほど、...
道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長、生徒３１１人）で１８日、全校生...