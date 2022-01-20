函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

社会

七飯町のクラスター拡大

[ 社会 ]

　道は２０日、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）に認定してい...

七飯町のクラスター拡大

降雪でＪＲ特急など運休

[ 社会 ]

　ＪＲ北海道によると、２０日午前の降雪の影響で函館午前７時３７分発札幌...

降雪でＪＲ特急など運休

渡島、桧山のクラスター拡大

[ 社会 ]

　道は１８日、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）に認定してい...

渡島、桧山のクラスター拡大
社会 記事一覧へ

最新記事

南が丘小で１人がコロナ陽性

[ 社会 ]

　【江差】江差町は２０日、南が丘小学校の児童１人が新型コロナウイルスに...

南が丘小で１人がコロナ陽性

七飯町のクラスター拡大

[ 社会 ]

　道は２０日、新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）に認定してい...

七飯町のクラスター拡大
最新記事一覧へ
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

きょうの人生指針／誕生月占い

最新ニュース

南が丘小で１人がコロナ陽性

南が丘小で１人がコロナ陽性

知内町の町職員１人がコロナに感染

知内町の町職員１人がコロナに感染

１月２１日（金）のおくやみ

１月２１日（金）のおくやみ

上湯川町の火災、遺体の身元判明

上湯川町の火災、遺体の身元判明

七飯町のクラスター拡大

七飯町のクラスター拡大

弁天町の水産会社で火災　けが人なし

弁天町の水産会社で火災　けが人なし

町村ガイド・一般（２１日～２４日）

町村ガイド・一般（２１日～２４日）

町村ガイド・健康（２１日～２４日）

町村ガイド・健康（２１日～２４日）

西部地区の魅力、俳句と絵で表現　西高生と未来大生が市電車内にポスター掲示

西部地区の魅力、俳句と絵で表現　西高生と未来大生が市電車内にポスター掲示

教室から深海探査　附属中でＧＩＧＡスクール特別講座

教室から深海探査　附属中でＧＩＧＡスクール特別講座

最新動画

老舗味めぐり／佐々木豆腐店

アン・クレール／手から伝わる癒やし効果を大切に

洋食デリ　リベルタ／生ハムやサラミの販売も開始

美容室　髪工房／極上の癒やし空間にリニューアル

イル・ロカーレ～クッチーナ　イタリアーナ～／イタリア料理とワインが楽しめる

動画一覧
道南リサーチ
周年特集バナー
周年特集バナー

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

1月20日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

1月20日のイベント情報

2022年1月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト