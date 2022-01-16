市立函館保健所は１６日、函館市内居住の１４人が新たに新型コロナウイル...
気象庁によると、１６日午前９時現在、函館市や噴火湾沿岸、渡島西部４町...
函館労働基準監督署は、同署管内（渡島、桧山）の昨年末時点での労働災害...
【木古内】１８３１（天保２）年から続く佐女川神社の伝統神事「第１９２...
函館の料理人集団「クラブ・ガストロノミー・バリアドス」（通称ガスバリ...
気象庁は１６日午前１時５分ごろ、函館港で３０センチの津波を観測したと...
気象庁は１６日午前０時１５分、函館市を含む北海道の太平洋沿岸地域に津...
【木古内】佐女川神社の「寒中みそぎ祭り」は最終日の１５日、２年ぶりの...
道などは１５日、道内で新たに計６９５人が新型コロナウイルスに感染した...
市立函館保健所は１５日、函館市内で新たに１０人が新型コロナウイルスに...
市立函館保健所は１６日、函館市内居住の１４人が新たに新型コロナウイル...
気象庁は１６日午後２時、函館市や噴火湾沿岸、渡島西部４町を含む太平洋...
【北斗】任期満了に伴う北斗市長選が１６日、告示された。午前１０時現在...
気象庁によると、１６日午前９時現在、函館市や噴火湾沿岸、渡島西部４町...
第３日は１５日、函館フューチャーズとＦＵＮＫＹ ＳＴＵＦＦが対戦。Ｆ...
函館労働基準監督署は、同署管内（渡島、桧山）の昨年末時点での労働災害...
バドミントンの第５４回北海道高校新人大会兼第５０回全国高校選抜大会南...
聞く側に心地よく響く言葉がある。政治の世界も例外ではなく、時には「お...
函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダテ４階）で１５日、...