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道などは１５日、道内で新たに計６９５人が新型コロナウイルスに感染した...
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函館市中央図書館は、趣味に関する本を紹介する開架展示を開いている。楽...
函館市は１２日、元町のフランス料理店「メゾンフジヤ函館」（藤谷圭介代...
【上ノ国】町は１４日、源泉を送るポンプ故障のため臨時休館していた花沢...
【江差】町は１４日、江差追分会館を同日午前から当面の間、閉館すると発...
【乙部】町は１４日、新型コロナウイルスの感染予防と拡大防止のため、町...
新型コロナウイルスの感染者急増を受け、函館市内では不安の声が広がって...
【札幌、旭川、小樽】道などは１４日、道内で新たに計４６７人が新型コロ...
市立函館保健所は１４日、函館市内で新たに１３人が新型コロナウイルスに...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【内科・小児科】内科・小...
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〇…道農政事務所札幌地域拠点（札幌市）は２月１日午後２時から、セミナ...
函館市の中道第二町会（渡利正義会長）の広報紙「なかみちだより」が、今...