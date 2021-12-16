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今年７月に世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」の登録...
来年１月９日に函館アリーナで開かれる「第７４回函館市成人祭」の祝賀行...
２０２２年の年賀状の引き受けが１５日、全国の郵便局で始まり、函館市新...
【札幌】道などは１５日、道内で新たに６人が新型コロナウイルスに感染し...
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函館山ロープウェイは、好みのぬいぐるみを持ち込み、写真を撮影する「ぬ...
【札幌】鈴木直道知事は１６日の定例記者会見で、健康上の理由で新型コロ...
函館中央署は９日、北海道銀行函館支店（森山正徳支店長）と合同で、強盗...
アイスホッケー少年団の函館ライトニングは１４日、今季初めての練習を行...
【木古内】第４回町議会定例会が１６日開会し、一般質問に３氏が登壇した...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が１６日に開かれ...
◇北斗市 （１７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団...
◇長万部町（１７日）▽まる元運動教室（静狩振興会館（静狩）／前１０時...
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