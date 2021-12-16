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【札幌】道などは１６日、道内で新たに１２人が新型コロナウイルスに感染...
市立函館保健所は１６日、函館市内で新型コロナウイルス感染者は確認され...
今年７月に世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」の登録...
来年１月９日に函館アリーナで開かれる「第７４回函館市成人祭」の祝賀行...
２０２２年の年賀状の引き受けが１５日、全国の郵便局で始まり、函館市新...
【札幌】道などは１５日、道内で新たに６人が新型コロナウイルスに感染し...
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函館山ロープウェイは、好みのぬいぐるみを持ち込み、写真を撮影する「ぬ...
【北斗】市村山地区の北海道新幹線トンネル残土受入地で地下水に含まれる...
アイスホッケー少年団の函館ライトニングは１４日、今季初めての練習を行...
【木古内】第４回町議会定例会が１６日開会し、一般質問に３氏が登壇した...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が１６日に開かれ...
【乙部】道南うみ街信用金庫乙部支店ロビーで、町内の風景などを撮影した...
【福島】松前署は８日、特殊詐欺被害を未然に防いだとして、福島町内のロ...
教育に新聞を活用するＮＩＥ（エヌ・アイ・イー）活動を支援し、函館新聞...
函館中部高校（佐竹卓校長）で８日、１年生１９９人が七飯町大沼で取り組...
２０２２年４月開園に向け建物の建設工事が進むはこだて元町認定こども園...
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