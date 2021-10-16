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２０１９年９月に函館市中道１の交差点で通学途中に右足を切断する交通事...
函館市総合福祉センターで活動する絵画サークル「虹彩（にじいろ）の会」...
【厚沢部】厚沢部商工会青年部（山下礼部長）と厚沢部消防署、町観光協会...
【札幌、旭川】道や札幌市などは１５日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は１５日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確...
新型コロナウイルス禍でフードデリバリー需要が増える中、配達中の交通事...
【七飯】大沼、小沼ではワカサギの定置網漁が本格化している。１３日は早...
【七飯】町は１４日、町内の医療機関で日本脳炎ワクチンを接種予定だった...
【森】日本冷凍食品協会（会長・大櫛顕也ニチレイ社長）と町は、昨年迎え...
市立函館保健所は１４日、市内の保育所でノロウイルスが原因とみられる集...
衆院道８区（渡島、桧山管内）に立候補予定の立憲民主党前職の逢坂誠二氏...
【森】駒ケ峯温泉「ちゃっぷ林館」の指定管理者「ワイエス海商」は１７日...
１９日公示―３１日投開票の衆院選について、函館市選管は１５日、投開票...
総務省函館行政監視行政相談センター（小林浩二センター長）は１４日、テ...
医療法人徳洲会共愛会病院（函館市中島町、立石晋病院長）は今月から、泌...
２０１９年９月に函館市中道１の交差点で通学途中に右足を切断する交通事...
函館市総合福祉センターで活動する絵画サークル「虹彩（にじいろ）の会」...
旭川市のアンティークショップ「布遊び＆古布屋」（斉藤千栄子代表）によ...
函館音楽協会（石丸典子会長）は８日、秋季定期演奏会を市芸術ホールで開...
ＪＡ函館市亀田青年部（山田拓也部長）は１３日、亀田中野町の畑でサツマ...