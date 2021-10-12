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【福島】町三岳の認定こども園福島保育所（吉能佳織園長、園児４８人）は...
犯罪や事故のない地域社会の実現を目指す全国地域安全運動（１１～２０日...
函館市は１１日、今年の市文化賞に、日本近代文学会会員で石川啄木研究家...
函館市教委は１１日、函館北日吉小学校で児童１人が新型コロナウイルスに...
【北斗】田山産業運輸のばん馬競技大会が１０日、北斗市大野輓馬（ばんば...
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【厚沢部】町や町内の農家などでつくる「農に生きる推進協議会」と「素敵...
【乙部】町議会第４回臨時会が１２日に開かれた。国道２２９号の通行止め...
【八雲】任期満了に伴う町長選が１２日に告示され、午後５時に立候補の届...
【北斗】市議会産業建設常任委員会（玉森大樹委員長）が１２日開かれた。...
内外情勢調査会函館支部は８日、１０月の懇談会をホテル函館ロイヤルで開...
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函館市の深駒町会（中里勝平会長）は６日、同町会館で、災害時の避難所設...
【江差】各産業分野などの関係者らと照井誉之介町長が対話する今年度の「...
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◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽１５日...
【上ノ国】町湯ノ岱の旧湯ノ岱小学校体育館を改修したワイナリーが９月末...