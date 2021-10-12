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函館市は１１日、今年の市文化賞に、日本近代文学会会員で石川啄木研究家...
函館市教委は１１日、函館北日吉小学校で児童１人が新型コロナウイルスに...
【北斗】田山産業運輸のばん馬競技大会が１０日、北斗市大野輓馬（ばんば...
【札幌、旭川】道や札幌市などは１１日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は１１日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
【厚沢部】町や町内の農家などでつくる「農に生きる推進協議会」と「素敵...
気象庁によると、１０日午後１１時１６分ごろ、十勝地方南部を震源とする...
函館地方気象台によると、低気圧から延びる寒冷前線が北海道付近を通過す...
市立函館保健所は１０日、函館市内居住の３０代男性１人が新たに新型コロ...
【札幌、旭川】道や札幌市などは１０日、新たな新型コロナウイルス感染者...
プロ野球の新人選択会議（ドラフト会議）が１１日、東京都内で開かれ、松...
１日３時間程度、週に２～３回といった実働時間の少ない勤務形態「プチ勤...
道は、新型コロナウイルス感染拡大に対応するため、来年１月１日採用の任...
Ｑ 亡くなった夫名義の住宅について、誰が相続するのか家族間で話し合っ...
勤労者退職金共済機構建退共道支部（札幌、岩田圭剛支部長）は、建設業で...
【北斗】北斗市が今月末までの希望者全員への実施を目指す新型コロナワク...
市立函館病院（森下清文院長）は１１日から、パネル展「市立函館病院～新...
函館市在住の根津静江さん（９２）はこのほど、榎本武揚（１８３６～１９...
函館市の神山町会（木村一雄会長）は７日、函館神山小学校区の共同学童保...
新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、異国の地で生活する外国人技能実...