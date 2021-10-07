函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

はこしんフォトサービス

この記事の関連写真を購入できます。

    社会

    【速報】道内で１４人感染

    [ 社会 ]

    　【札幌、旭川】道や札幌市などは７日、新たな新型コロナウイルス感染者数...

    【速報】道内で１４人感染

    函館市内の感染者５日連続ゼロ

    [ 社会 ]

    　市立函館保健所は７日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確認...

    函館市内の感染者５日連続ゼロ

    江差の９月　日照時間過去最多

    [ 社会 ]

    　札幌管区気象台が１日にまとめた道内の９月の天候状況によると、日本海側...

    江差の９月　日照時間過去最多

    函館市内の感染者４日連続ゼロ

    [ 社会 ]

    　市立函館保健所は６日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確認...

    函館市内の感染者４日連続ゼロ
    社会 記事一覧へ

    最新記事

    町村ガイド・一般（８日～１１日）

    [ 町村ガイド ]

    　◇北斗市　（９日）▽北斗市青少年育成大会（市総合文化センター／前９時...

    町村ガイド・一般（８日～１１日）

    町村ガイド・健康（８日～１１日）

    [ 町村ガイド ]

    　◇北斗市（１１日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時...

    町村ガイド・健康（８日～１１日）

    【速報】道内で１４人感染

    [ 社会 ]

    　【札幌、旭川】道や札幌市などは７日、新たな新型コロナウイルス感染者数...

    【速報】道内で１４人感染

    函館市内の感染者５日連続ゼロ

    [ 社会 ]

    　市立函館保健所は７日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確認...

    函館市内の感染者５日連続ゼロ
    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    きょうの人生指針／誕生月占い

    最新ニュース

    １０月８日（金）のおくやみ

    １０月８日（金）のおくやみ

    亀田町の国道で車同士衝突　男性２人重軽傷

    亀田町の国道で車同士衝突　男性２人重軽傷

    防護具の着脱法体験　江差で感染症予防研修会

    防護具の着脱法体験　江差で感染症予防研修会

    町村ガイド・一般（８日～１１日）

    町村ガイド・一般（８日～１１日）

    町村ガイド・健康（８日～１１日）

    町村ガイド・健康（８日～１１日）

    木古内町がサーモン養殖連携協力協定

    木古内町がサーモン養殖連携協力協定

    有事の際の対応学ぶ　峠下小で１日防災学校

    有事の際の対応学ぶ　峠下小で１日防災学校

    オンラインで研究協議に取り組む　道生活科・総合的な学習教育研究大会

    オンラインで研究協議に取り組む　道生活科・総合的な学習教育研究大会

    【速報】道内で１４人感染

    【速報】道内で１４人感染

    函館市内の感染者５日連続ゼロ

    函館市内の感染者５日連続ゼロ

    最新動画

    旬采亭こいさん／全国のおいしい食材を伝える

    フリーエイティーズカフェ／８０年代がテーマのカフェバー

    手作り弁当と惣菜の店　中村屋／地域の人に親しまれる店に

    山崎商店／オーガニック食品の量り売り

    函館ナントカ食堂／じっくり炒めるドライカレー

    動画一覧
    周年特集バナー

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    10月 7日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    10月 7日のイベント情報

    2021年10月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト