この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
市立函館保健所は１５日、函館市内で新たに１４人が新型コロナウイルスに...
明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は９日、新型コロナウイルス感染...
【北斗】北斗市は１４日、１１月３日に茂辺地川河川敷下流特設会場で開催...
函館中央署は１４日、特殊詐欺の被害を防ごうと、インターネット利用に関...
函館市内でカヌー体験ができるツアーを提供する「ハコダテアドベンチャー...
函館市西桔梗町の松崎正明さん（８８）が、自宅の向かい側の芝生に植えた...
気象庁によると、１４日午後６時５４分ごろ、渡島地方東部を震源とする地...
函館市教委は１４日、函館北中学校で生徒１人が新型コロナウイルスに感染...
市立函館保健所は１４日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１４日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１５日、函館市内で新たに１４人が新型コロナウイルスに...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１５日、新たな新型コロナウイルス...
【北斗】函館水産高校の生徒有志約１００人がこのほど、「七重浜クリーン...
待望の新銘柄「郷宝」が誕生 地域を盛り上げる起爆剤に一年を通じた四季...
陸上養殖アワビの魅力伝える 〝横綱の里〟の新名物 「やん衆番屋」は...
【福島】町の地域おこし協力隊員として、福島町出身の坂口寿美（としみ）...
第２０回函館市民町交流ＰＧ大会（８月２２日、すずらんの丘公園パークゴ...
毎日会・交流会ペア大会（８月２８日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、...