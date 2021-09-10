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函館市教委は１０日、函館中部小学校で新型コロナウイルス感染が判明した...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１０日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１０日、函館市内で新たに１６人が新型コロナウイルスに...
函館栄好堂丸井今井店は、新型コロナウイルスワクチンなどの接種歴を記録...
函館市は９日、８月３０日に市内の医療機関１カ所で、既に新型コロナウイ...
函館少年刑務所は９日、同刑務所の２０代男性刑務官１人が新型コロナウイ...
市立函館保健所は９日、函館市内で新たに７人が新型コロナウイルスに感染...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは８日、新たな新型コロナウイルス感...
【厚沢部】町鶉の旧清和小学校の保存と有効活用に取り組む住民有志のグル...
【札幌】鈴木直道知事は１０日の定例記者会見で、１２日が期限だった道内...
道は、秋のヒグマ注意特別期間（１０月３１日まで）に合わせ、ヒグマによ...
【鹿部】第３回定例町議会は１０日、決算審査特別委員会に付託していた昨...
【江差】江差特産品推進会（大門和幸会長）が栽培するアロニアの収穫体験...
【七飯】第３回町議会定例会は１０日、本会議を続行。昨年度各会計決算を...
【上ノ国】町は、来年１月１日採用予定の一般事務職員と保健師を２４日ま...
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