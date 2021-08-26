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ＪＡＬ（日本航空）は２６日、函館―丘珠間の１往復２便の乗員繰りがつか...
【知内】知内高校（山田延彦校長、生徒１７５人）は、２２日に生徒１人が...
市立函館保健所は２６日、函館市内で新たに２０人が新型コロナウイルスに...
市立函館、渡島、江差、八雲の両保健所は２６日、管内に食中毒警報を発令...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新たに２４人が新型コロナウイルスに...
函館市のトリマー、斉藤伸子さん（４７）は２８日、犬のトリミング出張サ...
２０日付で着任した道警函館方面本部の杉俊弘本部長（５８）が２５日、着...
札幌管区気象台は２５日、道内の向こう３カ月（９～１１月）の天候の見通...
小笠原アカデミー教育振興財団（小笠原孝理事長）は２５日、９月３～４日...
【七飯】地元の観光業者らでつくる「ぐるり道南観光推進協議会」（小林克...
函館財務事務所（五十嵐俊樹所長）は２５日、今年４～６月期の渡島・桧山...
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◇第２０回千代の富士杯争奪パークゴルフ大会（２１日、福島町ファミリー...
◇北斗市 （２８日）▽おはなしひろば（谷川小／前１０時半） （２９...
◇北斗市 （２７日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時...
第１９回高文連文芸専門部道南支部大会（道高文連道南支部文芸専門部主催...
南茅部高校（藤井浩之校長）の３年生９人が２４日、北大の臼尻水産実験所...
イングリッシュ・キャンプで練習した英語の歌を披露する児童（函館戸井学...
【知内】知内高校（山田延彦校長、生徒１７５人）は、２２日に生徒１人が...
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