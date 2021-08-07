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市立函館保健所は７日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感染...
函館地方気象台は７日、函館市美原の最高気温が午後１時４３分に３３・９...
市立函館博物館（青柳町、函館公園内）が１～６日に開いた児童向けの縄文...
ＮＰＯ箱館写真の会（野戸崇治代表）は７日から、明治期に財を成した海産...
道立函館美術館で開催中の特別展「魔法の美術館」の入場者が６日、５００...
道は、既に用意している道南２棟目の宿泊療養施設「ユニゾインエクスプレ...
市立函館保健所は６日、函館市内で新たに１０人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは６日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館、渡島、江差、八雲の両保健所は６日、管内に食中毒警報を発令し...
江差、八雲の両保健所は６日、管内に食中毒警報を発令した。最高気温２８...
飛び込みは７日、男子高飛び込み決勝が行われ、１４歳の玉井陸斗（ＪＳＳ...
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◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後３時） 【小 児 科】はるこども...
ゴルフは７日、埼玉・霞ケ関ＣＣ（６６４８ヤード＝パー７１）で女子の最...
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東京五輪・パラリンピック組織委員会は７日、札幌市で８日に行われる男子...