函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

社会

道南４保健所で食中毒警報

[ 社会 ]

　市立函館、渡島、江差、八雲の両保健所は６日、管内に食中毒警報を発令し...

道南４保健所で食中毒警報

江差、八雲保健所で食中毒警報

[ 社会 ]

　江差、八雲の両保健所は６日、管内に食中毒警報を発令した。最高気温２８...

江差、八雲保健所で食中毒警報
社会 記事一覧へ

最新記事

１４歳玉井が７位入賞―飛び込み

[ 東京２０２０　オリンピック・パラリンピック ]

　飛び込みは７日、男子高飛び込み決勝が行われ、１４歳の玉井陸斗（ＪＳＳ...

１４歳玉井が７位入賞―飛び込み

休日当番医（８月８日付）

[ 休日当番医 ]

　◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後３時） 　【小　児　科】はるこども...

休日当番医（８月８日付）

男子マラソンは７時スタート―五輪組織委

[ 東京２０２０　オリンピック・パラリンピック ]

　東京五輪・パラリンピック組織委員会は７日、札幌市で８日に行われる男子...

男子マラソンは７時スタート―五輪組織委
最新記事一覧へ
休日当番医
渡島・檜山管内
休日当番医（８月８日付）
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

東京2020 オリンピック【速報】

１４歳玉井が７位入賞―飛び込み

１４歳玉井が７位入賞―飛び込み

稲見が銀メダル、２、３位プレーオフ制す―ゴルフ

稲見が銀メダル、２、３位プレーオフ制す―ゴルフ

男子マラソンは７時スタート―五輪組織委

男子マラソンは７時スタート―五輪組織委

一山が８位入賞―女子マラソン

一山が８位入賞―女子マラソン

第１５日までのメダル表

第１５日までのメダル表

第１６日（７日）の日本選手日程

第１６日（７日）の日本選手日程

スポーツクライミング野中が銀、野口は銅

スポーツクライミング野中が銀、野口は銅

バスケットボール日本女子、銀以上が確定

バスケットボール日本女子、銀以上が確定
オリンピック記事一覧
休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

最新ニュース

道内で３４７人感染、札幌市２４３人、２０代男性１人死亡

道内で３４７人感染、札幌市２４３人、２０代男性１人死亡

函館線八雲の踏切で発煙し、列車遅れ

函館線八雲の踏切で発煙し、列車遅れ

クマ目撃情報（厚沢部）

クマ目撃情報（厚沢部）

函館で９人感染、介護事業所で新規クラスターも

函館で９人感染、介護事業所で新規クラスターも

【速報】函館の最高気温３３・９度、観測史上１位に

【速報】函館の最高気温３３・９度、観測史上１位に

クマ目撃情報（上ノ国）

クマ目撃情報（上ノ国）

クマ目撃情報（八雲）

クマ目撃情報（八雲）

函館開発建設部、乙部町国道２２９号現ルートでの復旧断念

函館開発建設部、乙部町国道２２９号現ルートでの復旧断念

クマ目撃情報（木古内）

クマ目撃情報（木古内）

縄文時代のものづくりに熱視線　夏休み講座好評　市立函館博物館

縄文時代のものづくりに熱視線　夏休み講座好評　市立函館博物館

最新動画

居酒屋かまだ／完全個室を２部屋用意

老舗味めぐり／餅の北屋

ビューティーサロン　フローリッシュ／生活の質を向上させるサロン

スペシャルティコーヒーココロ／豊かな味わい引き出す自家焙煎

ＰＲＯＤＵＣＴ　ＨＩＳＴＯＲＹ／『日新商会』ホッキしゅうまい

動画一覧
周年特集バナー

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

8月 7日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

8月 7日のイベント情報

2021年8月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト

ハコラク8月号