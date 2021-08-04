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【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは４日、新たな新型コロナウイルス感...
函館少年刑務所は４日、同刑務所の１０代男性刑務官１人が新型コロナウイ...
【北斗】「しゅくだいカフェ」（北斗市飯生１、宮崎浩憲代表）を利用する...
市立函館保健所は４日、函館市内で新たに１３人が新型コロナウイルスに感...
市立函館、渡島、江差、八雲の各保健所は４日、管内に食中毒警報を発令し...
江差、八雲の両保健所は４日、管内に食中毒警報を発令した。最高気温２８...
【松前】町教委は、今月１３日に予定していた今年度松前町成人式を来年１...
【江差】警察活動に多大な協力をした人に贈られる、今年度の道警函館方面...
【乙部】江差署や滝瀬自治会（橋本紀夫会長）などはこのほど、乙部駐在所...
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市立函館博物館（熊谷正館長）は７月３１日、講座「大森浜の貝で標本箱を...
函館在住の木版画家、佐藤國男さんの個展「宮沢賢治の世界を彫る」が、テ...
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ＪＲ北海道によると、北広島市周辺の大雨の影響で４日同５時１０分現在、...
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農林水産省が行う「国際果実野菜年２０２１」のオフィシャルサポーターに...
ＪＲ東日本などは、アテンダントの新型コロナウイルス感染を受け、営業を...
【森】第１回森町議会８月会議が４日、開かれた。岡嶋康輔町長は冒頭で、...
夏枯れの時期になってきたが、噴火湾方面ではチカが良化している。椴法華...