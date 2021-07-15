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賃貸住宅大手の大東建託（東京）は１４日、各地域の居住者満足度を調査し...
１９４５（昭和２０）年７月１４、１５日の函館空襲の犠牲者を追悼する慰...
【江差】桧山振興局と道警函館方面本部などは１３日、今年度の「飲酒運転...
ＪＡＬ（日本航空）は１４日、乗務員が手配できなかったことから、奥尻午...
【江差】江差保健所は１４日、同所管内の保育所でノロウイルスが原因とみ...
【札幌、旭川】道や札幌市などは１４日、新たな新型コロナウイルス感染者...
渡島教育局は１４日、函館工業高校全日制課程で教職員１人への新型コロナ...
市立函館保健所は１４日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
太平洋戦争末期の１９４５（昭和２０）年７月１４、１５の両日、全道各地...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１５日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１５日、函館市内で新たな新型コロナウイルス感染者は確...
【松前】松城小学校（岩井栄一校長、児童１０７人）の５年生１９人はこの...
さまざまな地元の美味を包み込んだ北斗市を代表する特産品まちの知名度を...
東京都の中華料理店、函館市や木古内町のそば店で料理修業した埼玉県出身...
【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」は１８日、同施設テラスで「ド...
フォーポイントバイシェラトン函館（若松町、上谷智雄総支配人）は２３、...
函館地域産業振興財団（久保俊幸理事長）は１３日、起業家を支援する「創...
道中小企業総合支援センター（札幌）は、地域課題の解決に向け新たな起業...
函館の歴史的風土を守る会（佐々木馨会長）は、１７日午前１０時から函館...