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渡島教育局は１５日、函館工業高校で教職員への新型コロナウイルス感染が...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１５日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１５日、函館市内で新たな新型コロナウイルス感染者は確...
賃貸住宅大手の大東建託（東京）は１４日、各地域の居住者満足度を調査し...
１９４５（昭和２０）年７月１４、１５日の函館空襲の犠牲者を追悼する慰...
【江差】桧山振興局と道警函館方面本部などは１３日、今年度の「飲酒運転...
ＪＡＬ（日本航空）は１４日、乗務員が手配できなかったことから、奥尻午...
【江差】江差保健所は１４日、同所管内の保育所でノロウイルスが原因とみ...
【札幌、旭川】道や札幌市などは１４日、新たな新型コロナウイルス感染者...
渡島教育局は１４日、函館工業高校全日制課程で教職員１人への新型コロナ...
【七飯】町内で活動する「水彩サークル」による２２回目の作品展が、町文...
【北斗】北斗市観光交流センター別館「ほっくる」の入居事業者でつくる「...
渡島教育局は１５日、函館工業高校で教職員への新型コロナウイルス感染が...
函館市地域包括支援センター運営協議会（齋藤征人会長）の今年度第１回会...
【知内】しりうち観光推進機構（田中雄二代表理事）は、道への新型コロナ...
【七飯】犬と飼い主のための「わんわん運動会」が１１日、ＴＫドッグスク...
【北斗】函館水産高校の生徒１４人は１０日、北斗市七重浜で海岸清掃活動...