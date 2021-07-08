この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【知内】サマーカーニバルｉｎ知内実行委員会（田中雄二実行委員長）は２...
【福島】町観光協会（出羽正機会長）は、８月１３日に開催を予定していた...
市立函館保健所は８日、函館市内の幼稚園でノロウイルスが原因とみられる...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは８日、新たな新型コロナウイルス感...
札幌管区気象台は１日、道内の６月の気象状況をまとめた。全道的に高気圧...
函館西署（奈良敏明署長）は、長年にわたり地域の防犯活動に尽力したとし...
「七夕」の７日、函館市や近隣市町では、願い事を書いた色とりどりの短冊...
函館市消防本部は７日、東京オリンピック・パラリンピック競技の特別警戒...
函館市身体障害者福祉団体連合会（佐藤秀臣会長）はこのほど、姉妹都市の...
函館中央署（上野泰広署長）は６日、同署少年補導員連絡協議会（佐々木幸...
日本航空（ＪＡＬ）は８日、新型コロナウイルスの影響による需要動向から...
日本航空（ＪＡＬ）函館空港所は８日、同空港で非接触型チェックイン機を...
【森】今年度第１回森町地域公共交通会議がこのほど、町公民館で開かれた...
【鹿部】森署はこのほど、鹿部小学校で１～４年生を対象に交通安全教室を...
【福島】吉岡小学校（高井真浩校長、児童９人）の６年生２人はこのほど、...
【知内】サマーカーニバルｉｎ知内実行委員会（田中雄二実行委員長）は２...
【福島】町観光協会（出羽正機会長）は、８月１３日に開催を予定していた...
◇北斗市（１２日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時） ◇七飯町...
◇森町（９日）▽総合健診（さわやかセンター・砂原／前６時） （１０...
函館工業高校建築科の３年生３９人は２日、旧函館区公会堂など市内西部地...