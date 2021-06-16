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市立函館保健所は１５日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
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５月３０日に死去したことが分かった作曲家の小林亜星さん（享年８８）は...
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【江差】第２回町議会定例会が１５日開会し、７氏が一般質問を行った。照...
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