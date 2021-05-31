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函館市は５月３１日、民生委員・児童委員世帯調査用閲覧名簿１枚（１７世...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは３１日、新たな新型コロナウイルス...
函館市教委は３１日、函館亀田小学校で児童１人への新型コロナウイルス感...
国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関・国際記念物遺跡会議（イコ...
函館方面防犯協会連合会、函館中央管内防犯協会などの会長を務める千葉敬...
気象庁が１０年ぶりに更新し、５月１９日から使用している気温や降水量な...
函館市内の公園で、道内では非常に珍しい渡り鳥のブッポウソウが見つかり...
五稜郭公園では、土塁の斜面に咲くツツジが見ごろとなり、フジ棚と初夏の...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは３０日、新たな新型コロナ感染者数...
市立函館保健所は３０日、函館市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感...
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■地域住民の健康増進に貢献 北斗市出身の元プロ野球選手で、現在は有...
【福島】町は、６月から採用する会計年度任用職員１人を募集している。職...
【北斗】市は、６月から勤務する会計年度任用職員（一般事務補助員）１人...
【七飯】町は、土木・牧場作業員として勤務する会計年度任用職員を募集し...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは３１日、新たな新型コロナウイルス...
函館市教委は３１日、函館亀田小学校で児童１人への新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は３１日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
【上ノ国】ひやま漁協は５月２５日、町湯ノ岱神明地区の天野川支流神明ノ...