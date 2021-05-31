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国連教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関・国際記念物遺跡会議（イコ...
函館方面防犯協会連合会、函館中央管内防犯協会などの会長を務める千葉敬...
函館市内の公園で、道内では非常に珍しい渡り鳥のブッポウソウが見つかり...
五稜郭公園では、土塁の斜面に咲くツツジが見ごろとなり、フジ棚と初夏の...
【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは３０日、新たな新型コロナ感染者数...
市立函館保健所は３０日、函館市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感...
市立函館保健所は２９日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
【七飯】原水爆禁止七飯地区協議会（舟見洋三代表理事）は２９日、七飯町...
【北斗】本町商店街振興会は２８日までに、７月１０日に市総合分庁舎で開...
函館市地域交流まちづくりセンター内に置く市の移住者向けの窓口「移住サ...
道立工業技術センター（函館市桔梗町）は６月９日午後１時半から、フォー...
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気象庁が１０年ぶりに更新し、５月１９日から使用している気温や降水量な...
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立憲民主党代表特命補佐の逢坂誠二衆院議員（党道連代表）が３０日、国政...
高体連函館支部予選のバレーボールは２１～２３日、市函高と大妻高で行っ...
バスケットボールの第４回道南中学校春季大会（北海道バスケットボール協...
ハンドボールの函館春季大会（函館ハンドボール協会主催）がこのほど、函...