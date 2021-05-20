【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２０日、新たな新型コロナウイルス感染者数を発表した。このうち道検査分は渡島の３人を含む２２６人、札幌市３９４人、旭川市３１人、小樽市２７人で、函館の３人を含め計６８１人となった。

道によると、渡島の３人は２０代女性２人と３０代女性。道検査分の内訳は石狩１０４人、胆振２７人、十勝２５人、上川１７人、空知１３人、釧路１０人、日高８人、オホーツク６人、根室５人、後志４人、宗谷３人、札幌市１人。

道は８０代男性１人、札幌市は、５０～９０代の男女８人の死亡を発表した。

