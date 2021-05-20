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渡島保健所は１９日、管内の社会福祉施設でノロウイルスが原因とみられる...
市立函館保健所は１９日、函館市内の保育所でノロウイルスが原因とみられ...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１９日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１９日、函館市内で新たに８人が新型コロナウイルスに感...
函館市元町の国指定重要文化財、旧相馬家住宅（東出伸司代表）は、新型コ...
函館市柏野町の恵山つつじ公園に群生しているツツジが１８日、開花した。...
【北斗】函館中央署と函館中央地区防犯協会は１８日、イオン上磯店（市七...
函館市内の新型コロナウイルス感染拡大ペースが５月に入り上昇している。...
北海道付近が高気圧に覆われ、１８日の函館市内は晴れ間が広がったほか午...
函館市教委は、世界遺産登録を目指す北海道・北東北の縄文遺跡群を構成す...
全国の和菓子店でつくる全国和菓子協会（東京）が企画し、常温で最大５年...
函館市は、２２、２３の両日にテーオーデパート（梁川町）で予定していた...
【北斗】「第６回全道高校軽音楽大会」（道高文連主催）が、２１日に北斗...
高体連函館支部予選の卓球は１４～１６日、函館アリーナで行った。団体戦...
〇…ＮＨＫ札幌放送局は、２３日午後６時５分からＮＨＫラ...
函館出身の写真家・伊藤妹（まい）さんによる「函館写真展２０２１」が２...
道南にゆかりのある国際協力機構（ＪＩＣＡ）海外協力隊の活動写真展（Ｊ...
新型コロナウイルスの感染拡大による北海道への緊急事態宣言発令に伴い、...
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