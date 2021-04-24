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函館地方気象台は２３日、五稜郭公園にあるサクラ（ソメイヨシノ）の標本...
【北斗】サクラ並木で知られる大野川河川敷をきれいにしようと、「大野川...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２３日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２３日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...
７月４日開催予定の「２０２１函館マラソン」実行委は２３日、新型コロナ...
【厚沢部】町の特産品ジャガイモ「あっさぶメークイン」を使用して製造す...
渡島桧山地域で自衛隊員の募集業務や広報活動などを行う、自衛隊函館地方...
【松前】松前署は１９日、江良駐在所（江良９１０）に運転免許の自主返納...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２２日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２２日、同保健所の職員１人（５０代男性）が新型コロナ...
【男子】▽団体戦 ①函中部Ａ②市函Ａ③函工Ａ ▽個人戦 ①上田周（市...
弓道は２３日、函館アリーナで団体戦と個人戦を行った。女子団体戦は市函...
今年のサッカーＪ１リーグは、昨年コロナ禍の影響で下位２チームのＪ２降...
７月４日に函館市内で開催予定の「２０２１函館マラソン」について、実行...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、今年度の「函館市内各種相談機関一覧...
酒造会社の上川大雪酒造（上川管内上川町）の親会社と、函館高専同窓生の...
函館市梁川町の「ホテルテトラ」（吉川政見支配人）は２４日から、毎年恒...
東京五輪聖火リレーの北海道実行委は２３日、６月１３、１４の両日に道内...