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連合北海道渡島地域協議会（長谷川義樹会長）と同桧山地域協議会（北浦勇...
日本航空（ＪＡＬ）は４日、機材整備のため機材繰りがつかず、函館―丘珠...
【札幌、旭川】道と札幌市などは４日、新たな新型コロナウイルス感染者を...
市立函館保健所は４日、函館市内で新たに６人が新型コロナウイルスに感染...
函館市内で認定こども園１１施設を運営する社会福祉法人・函館共愛会は、...
【七飯】本州で越冬していたオオハクチョウなどが生息地に戻る「北帰行」...
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日中の気温が１０度を超える春めいた陽気の日が続き、函館市内のカー用品...
３月２８日に函館新外環状道路・空港道路が全線開通し、今月４日で１週間...
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函館少年少女合唱団（山田采奈団長、団員３８人）は１８日午後１時半から...
函館在住のシンガー・ソングライター、ｓｏｕｌｓｉｎ－ｇ（ソウルシンジ...
【北斗】高齢者の女性を中心にコミカルな踊りを繰り広げる「婆ぁヨサコイ...
函館演劇鑑賞会は１５日午後６時半から、第３０９回例会として、加藤健一...
函館市は、太陽光発電やリチウムイオン蓄電池などの新エネルギーシステム...
○…函館市中央図書館（五稜郭町２６）は、日常生活やビジ...
【北斗】テニスの室内ダブルス選手権大会（函館テニス協会主催）が３月２...