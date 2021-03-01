【札幌】道と札幌市などは１日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。道検査分１９人、札幌市１０人の計２９人だった。函館市、渡島、桧山両管内では新規感染者は確認されなかった。

道検査分では、後志５人、石狩４人、胆振、十勝各３人、釧路１人、千葉県２人、東京都１人。

また、道は２人の死亡を確認したと発表した。