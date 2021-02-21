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【速報】道南は２日連続新規感染なし　道内は６３人

　【札幌、旭川、小樽】道と札幌市などは２１日、新たな新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。道検査分２７人、札幌市２２人、旭川市１４人の計６３人が陽性だった。函館市を含む渡島管内と桧山管内の道南地方は前日に続いて新規感染は確認されなかった。
　道検査分の振興局別では、後志１１人、石狩８人、空知５人、オホーツク２人、上川１人。
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