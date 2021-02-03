【速報】渡島、桧山の感染確認ゼロ 道内全体では９４人
道検査分の管内別内訳は石狩９人、胆振４人、釧路３人、オホーツク２人、空知、上川、宗谷、十勝が各１人。
また、道は２人、小樽市は１人が亡くなったと発表した。
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