【札幌、小樽、旭川】道や札幌市などは３日、新たな新型コロナウイルス感染者数を発表した。このうち道検査分は２２人、札幌市は５２人、小樽市は９人、旭川市は１人で、道内全体では函館の１０人を含む９４人となった。渡島、桧山管内の感染者は確認されなかった。

道検査分の管内別内訳は石狩９人、胆振４人、釧路３人、オホーツク２人、空知、上川、宗谷、十勝が各１人。

また、道は２人、小樽市は１人が亡くなったと発表した。