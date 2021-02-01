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日本航空（ＪＡＬ）は１日、奥尻空港の荒天の影響で函館―奥尻間の１往復...
【札幌、小樽、旭川】道や札幌市などは１日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は１日、函館市内で新たに９人が新型コロナウイルスに感染...
合同会社箱バル不動産（函館市末広町、蒲生寛之代表）がインターン生とし...
道は１月３１日、桧山管内に居住する３人が新型コロナウイルス感染したと...
北海道付近が引き続き冬型の気圧配置となった影響で、３１日の渡島・桧山...
日本航空（ＪＡＬ）は３１日、函館空港の降雪の影響で函館―丘珠間の１往...
【福島】町商工会青年部は、２月上旬に千軒地区で開催を予定していた「第...
【札幌、小樽、旭川】道や札幌市は３１日、新たな新型コロナウイルス感染...
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津軽海峡フェリーは１日、海上荒天のため、２日午前７時大間発函館行きの...
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【木古内】第１回町議会臨時会が１日開かれた。新型コロナウイルスワクチ...
【福島】福島商業高校（生徒３４人、天野慎也校長）は１月２５日、今年卒...
【七飯】町と町教委は、新年度から雇用する会計年度任用職員を募集してい...
◇北斗市（２日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （４日）...
◇北斗市（２日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （３日...