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函館市は２５日、市民部国保年金課の職員１人が新型コロナウイルスに感染...
道は２５日、渡島管内居住の１人（年代、性別非公表）が新型コロナウイル...
函館少年刑務所は２５日、同刑務所の４０代男性刑務官が新型コロナウイル...
【札幌、小樽、旭川】道や札幌市などは２５日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新たに１２人が新型コロナウイルスに...
【上ノ国】町消防団（長谷川俊郎団長）は２４日、上ノ国消防署で「第３分...
函館市消防本部によると、２０２０年の救急出動件数は１万４４０４件で、...
市立函館保健所は２４日、函館市内で新たに１５人の新型コロナウイルス感...
合同会社箱バル不動産（函館市末広町、蒲生寛之代表）のインターン生とし...
北海道付近が引き続き高気圧に覆われたため、２４日の函館市内は最高気温...
【木古内】２５日午後５時１５分ごろ、木古内町内の道南いさりび鉄道釜谷...
函館市は２５日、市民部国保年金課の職員１人が新型コロナウイルスに感染...
国公立大学の２次試験の出願受け付けが２５日、全国一斉に始まった。２次...
道は２５日、渡島管内居住の１人（年代、性別非公表）が新型コロナウイル...
函館少年刑務所は２５日、同刑務所の４０代男性刑務官が新型コロナウイル...
◇北斗市（２７日）▽絵本貸出日（第二東光保育園、大野保育園／後１時半...
◇北斗市（２７日）▽離乳食教室（もぐもぐ教室）（保健センター／前１０...