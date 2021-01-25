【速報】渡島で１人感染 新型コロナ
道検査分の内訳は、釧路管内１２人、胆振管内１０人、石狩管内と空知管内６人、オホーツク管内と十勝管内２人。
また、道が３人、札幌市２人、小樽市１人が亡くなったと発表した。
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