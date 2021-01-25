【札幌、小樽、旭川】道や札幌市などは２５日、新たな新型コロナウイルス感染確認者数を発表した。このうち道検査分は渡島の性別・年代非公表１人を含む３９人。札幌市は３５人（うち２人は再陽性）、小樽市１人、旭川市１人で、函館の１２人を含めて道内全体で８６人となった。道内は延べ１万６７６０人となった。

道検査分の内訳は、釧路管内１２人、胆振管内１０人、石狩管内と空知管内６人、オホーツク管内と十勝管内２人。

また、道が３人、札幌市２人、小樽市１人が亡くなったと発表した。