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【札幌】道は２６日、道検査分で新たに７４人の新型コロナウイルス感染者...
函館市は２６日、同市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染したと発...
【長万部】２６日午前１０時５０分ごろ、ＪＲ函館線長万部駅構内の下り線...
【七飯】北国に伝わる伝統的な発酵食品のサケのいずしをつくる講習会が２...
新型コロナウイルス感染拡大を受け、函館市企業局交通部は２５日までに、...
道は２５日、後志管内倶知安町で回収した死んだマガモ１羽について、遺伝...
【北斗】北斗市の池田達雄市長は２５日の定例記者会見で、浜分こども園に...
青函フェリーは２５日、乗組員が新型コロナウイルスに感染し、運休してい...
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、函館市教委は２５日、来年１月１１...
日本航空（ＪＡＬ）は２６日、使用機材整備のため、函館―丘珠間の１往復...
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【福島】町議会定例会１１月会議が２６日開会した。漁業生産基盤安定化支...
◇北斗市（３０日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時）...
◇北斗市（２７日）▽いちごちゃんひろば「体を動かして遊ぼう！」（であ...
函館市は１０月から、画像共有アプリ「インスタグラム」の短編動画機能「...
函館高等支援学校（石川町、立田俊治校長）は２５日、同町の洋菓子店「函...
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