【札幌、旭川、小樽】札幌市は２６日、同市内で新たに１３７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。旭川市は３３人、小樽市も７人の感染を明らかにしており、道調査分７４人と函館市５人と合わせ道内全体では２５６人となった。