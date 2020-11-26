函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 採用情報
    函館新聞社
  • クマ出没マップ
    出没マップ

【速報】道内新規感染は２５６人、札幌１３７人、旭川３３人

　【札幌、旭川、小樽】札幌市は２６日、同市内で新たに１３７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。旭川市は３３人、小樽市も７人の感染を明らかにしており、道調査分７４人と函館市５人と合わせ道内全体では２５６人となった。
    Twitter
    Facebook
    LINELINE
    Mail

      社会

      ＪＡＬ丘珠便２便を欠航

      [ 社会 ]

      　日本航空（ＪＡＬ）は２６日、使用機材整備のため、函館―丘珠間の１往復...

      ＪＡＬ丘珠便２便を欠航

      倶知安でＡ型鳥インフル検出

      [ 社会 ]

      　道は２５日、後志管内倶知安町で回収した死んだマガモ１羽について、遺伝...

      倶知安でＡ型鳥インフル検出
      社会 記事一覧へ

      最新記事

      ＪＡＬ丘珠便２便を欠航

      [ 社会 ]

      　日本航空（ＪＡＬ）は２６日、使用機材整備のため、函館―丘珠間の１往復...

      ＪＡＬ丘珠便２便を欠航

      福島町議会　議案６件を可決

      [ 政治・行政 ]

      　【福島】町議会定例会１１月会議が２６日開会した。漁業生産基盤安定化支...

      福島町議会　議案６件を可決
      最新記事一覧へ
      函館新聞電子版とは
      函館新聞 電子版 お申込み
      ご購読申し込み月は無料

      電子版 試読申し込み（１週間 無料）

      休刊日のお知らせ

      函館新聞宅配購読お申込み

      お試し（１週間）もございます。

      フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

      最新ニュース

      １１月２７日（金）のおくやみ

      １１月２７日（金）のおくやみ

      クマ出没情報（松前）

      クマ出没情報（松前）

      ＪＡＬ丘珠便２便を欠航

      ＪＡＬ丘珠便２便を欠航

      【速報】道内新規感染は２５６人、札幌１３７人、旭川３３人

      【速報】道内新規感染は２５６人、札幌１３７人、旭川３３人

      福島町議会　議案６件を可決

      福島町議会　議案６件を可決

      学生らが地元ＰＲ動画、若い世代に魅力発信　函館リールチャレンジ

      学生らが地元ＰＲ動画、若い世代に魅力発信　函館リールチャレンジ

      函館高等支援学校でクレープの調理実習

      函館高等支援学校でクレープの調理実習

      【速報】道検査分で７４人　渡島７人、桧山７人

      【速報】道検査分で７４人　渡島７人、桧山７人

      【速報】函館で５人新規感染　市消防職員２人　道南累計１００人に

      【速報】函館で５人新規感染　市消防職員２人　道南累計１００人に

      長万部駅下り線で一時運転見合わせ、列車２本に遅れ

      長万部駅下り線で一時運転見合わせ、列車２本に遅れ

      ニュースカレンダー

      アクセスランキング

      アクセスランキング一覧

      道南市町村ニュース

      長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
      地域ニュース一覧

      紙面ビューア

      函館新聞紙面

      11月26日の紙面

      デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

      公式 Facebook
      公式 Twitter

      11月26日のイベント情報

      2020年11月のイベント
      ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

      関連サイト

      ハコラク