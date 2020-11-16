【札幌、旭川】札幌市は１６日、同市内で新たに１２４人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。旭川市も６人の感染を発表した。

函館市と小樽市はこの日、感染確認の発表はなかった。全道の感染確認は道検査分（５９人）を含め、計１８９人となった。