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【速報】函館は感染発表なし　道内の感染確認は計１８９人

　【札幌、旭川】札幌市は１６日、同市内で新たに１２４人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。旭川市も６人の感染を発表した。
　函館市と小樽市はこの日、感染確認の発表はなかった。全道の感染確認は道検査分（５９人）を含め、計１８９人となった。
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