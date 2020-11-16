【速報】函館は感染発表なし 道内の感染確認は計１８９人
函館市と小樽市はこの日、感染確認の発表はなかった。全道の感染確認は道検査分（５９人）を含め、計１８９人となった。
【札幌】道は１６日、道検査分で、新たに渡島管内の３人を含む５９人の新...
【福島】中塚建設（中塚徹朗社長）は７日、車両や重機などを保管する「Ａ...
【江差】江差署は１０日、江差南が丘小学校付近の町道南ヶ丘通で移設した...
函館市内の不動産店は１４日、スタッフ３人が新型コロナウイルスに感染し...
道は１５日、渡島管内で２人、桧山管内の１人が新型コロナウイルスに感染...
市立函館保健所は１５日、市内の店舗で新型コロナウイルス感染のクラスタ...
【旭川】旭川市は１５日、新たに１１人が新型コロナウイルスに感染したと...
函館市は１５日、市内居住の３０代女性、２０代男性、４０代男性、３０代...
【江差】奥尻に行こう会（中川英雄会長代行）は７日、江差町新栄町の老人...
念法眞教函館念法寺（福田賢史住職）は８日、函館市の亀田港町会館、五島...
【江差】第５回町議会臨時会が１６日、開かれた。歳入歳出をそれぞれ９８...
◇厚沢部町スポーツ協会長杯パークゴルフ大会（８日、町多目的交流広場パ...
◇第１１回つぐみ会パークゴルフ大会（５日、七飯パークゴルフ場） ▽...
【鹿部】函館市湯川町１のホテル「湯元 啄木亭」は１４日、縄文文化をテ...
◇北斗市 （１７日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１...
◇北斗市 （１８日）▽４カ月児健診（保健センター／後０時５０分） ...
【札幌、旭川】札幌市は１６日、同市内で新たに１２４人の新型コロナウイ...
【札幌】道は１６日、道検査分で、新たに渡島管内の３人を含む５９人の新...
函館市内を中心に灯油・重油などの販売を手掛ける「協和石油株式会社」の...