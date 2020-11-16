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函館市内の不動産店は１４日、スタッフ３人が新型コロナウイルスに感染し...
道は１５日、渡島管内で２人、桧山管内の１人が新型コロナウイルスに感染...
市立函館保健所は１５日、市内の店舗で新型コロナウイルス感染のクラスタ...
【旭川】旭川市は１５日、新たに１１人が新型コロナウイルスに感染したと...
函館市は１５日、市内居住の３０代女性、２０代男性、４０代男性、３０代...
【江差】奥尻に行こう会（中川英雄会長代行）は７日、江差町新栄町の老人...
念法眞教函館念法寺（福田賢史住職）は８日、函館市の亀田港町会館、五島...
【札幌】道は１５日、道検査分で新たに渡島管内の２人、桧山管内の１人を...
全国の刑務所の受刑者らが製作した家具や日用品を販売する「刑務所作業製...
【福島】中塚建設（中塚徹朗社長）は７日、車両や重機などを保管する「Ａ...
柔道の第４３回全国高校選手権大会函館支部予選（道高体連函館支部主催）...
【江差】桧山振興局はこのほど、桧山合同庁舎で「農業と障がい者福祉の連...
ＪＲ北海道は北海道新幹線（新函館北斗―新青森間）が来年３月に開業５周...
雪がちらつき、最低気温が氷点下になる日もあります。紅葉も終わりの時期...
函館市は１２日、市役所で今年度の市青少年活動表彰式を開いた。青少年の...
【江差】江差署は１０日、江差南が丘小学校付近の町道南ヶ丘通で移設した...
ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）は、１２月１３日午前１...
大相撲の琴奨菊（３６）が引退を決意した。大関として活躍したが現在は十...
第６４回全道高校新聞研究大会（道高文連主催）が１５日、オンラインで開...