【札幌】道と札幌市は８日、道内で２５人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。道内の感染確認者は延べ２２９６例（実人数２２７４人）となった。

札幌市は１８人で、１０代女性２人、２０代男性２人、２０代女性５人、３０代女性１人、５０代女性１人、７０代男性１人、７０代女性１人、年代非公表の女性１人、性別非公表の２０代１人、年代性別非公表が３人。道検査分は７人で、空知管内２人（年代性別非公表、７０代性別非公表）、石狩管内２人（３０代男性、２０代女性）、後志管内１人（３０代女性）、胆振管内２人（年代性別非公表、年代非公表男性）。