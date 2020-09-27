【札幌】札幌市は２７日、同市内で新たに１５人が新型コロナウイルスに感...
国際的な女性奉仕団体「函館ゾンタクラブ」（竹村弘子会長）はこのほど、...
【北斗】函館市仏教会（田村紀晃会長）は２６日、北斗市七重浜７の「颱風...
■鈴蘭丘町で足跡 ２６日午後３時ごろ、函館市鈴蘭丘町の児童養護施設の...
【札幌】２６日午前１０時４５分ごろ、ＪＲ白石―新札幌駅間の上り線で軌...
【札幌】道と札幌市は２６日、石狩管内で２人、後志、胆振管内で各１人、...
津軽海峡フェリーは２６日、海上荒天のため、午前９時半と午後４時半の函...
函館建設管理部は２６日午前１０時半から、道道４１号（函館恵山線）の豊...
函館地方気象台によると、発達中の低気圧が北海道に近づく影響で、渡島東...
アイヌ民族にルーツを持つ３人の女性が自分史について語り合うイベント「...
【札幌】道は２７日、道検査分で新たに４人が新型コロナウイルスに感染し...
【札幌】札幌市は２７日、同市内で新たに１５人が新型コロナウイルスに感...
【北斗】沖川小学校（加藤良明校長）でこのほど、健康づくり体操講座が開...
２７日午前７時１５分ごろ、函館市湯川町１の湯川漁港西側海上で釣り船が...
函館アーチェリー協会は、１０月４日午前１０時から根崎公園アーチェリー...
花園につながるラグビーの第７３回北海道高校南選手権大会函館支部予選兼...
「キング・カズ」こと三浦知良選手は、函館でもプレーしたことがある。２...
陸上の第５３回道南中学高校新人大会兼記録会第３戦が８月２９～３０日、...
恩師や先輩らに後押しされ２０１５年１月から第４代の同窓会長を務める藤...