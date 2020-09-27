【札幌】道は２７日、道検査分で新たに４人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。石狩管内の９０代男性、胆振管内の年代性別非公表１人、６０代女性（韓国籍）、オホーツク管内の年代性別非公表１人。道内の感染確認者は札幌市の１５人を含め、２０５８例（実人数２０３６人）となった。