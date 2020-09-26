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■鈴蘭丘町で足跡 ２６日午後３時ごろ、函館市鈴蘭丘町の児童養護施設...
【札幌】２６日午前１０時４５分ごろ、ＪＲ白石―新札幌駅間の上り線で軌...
【札幌】道と札幌市は２６日、石狩管内で２人、後志、胆振管内で各１人、...
函館建設管理部は２６日午前１０時半から、道道４１号（函館恵山線）の豊...
函館地方気象台によると、発達中の低気圧が北海道に近づく影響で、渡島東...
アイヌ民族にルーツを持つ３人の女性が自分史について語り合うイベント「...
函館大は１９日、函館蔦屋書店１階キッチンスペースでミニ講座を開いた。...
函館市で私設の考古学研究所を主宰する横山英介さん（７７）らがこのほど...
日本航空（ＪＡＬ）函館空港所は、函館空港１階のＪＡＬカウンター前に画...
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函館港イルミナシオン映画祭から誕生する７本目の長編作品「自宅警備員の...
道内や東北、関東の大学がブースを出展する「著名大学進学説明会２０２０...
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◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【小 児 科】さいとう小...
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津軽海峡フェリーは２６日、海上荒天のため、午前９時半と午後４時半の函...
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