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社会

クマ出没情報（函館）

[ 社会 ]

　■鈴蘭丘町で足跡 　２６日午後３時ごろ、函館市鈴蘭丘町の児童養護施設...

クマ出没情報（函館）

函館恵山線が一部通行止め

[ 社会 ]

　函館建設管理部は２６日午前１０時半から、道道４１号（函館恵山線）の豊...

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千軒そばで新そば提供

[ 食品・飲食 ]

　【福島】町特産の千軒そばが味わえる国道２２８号沿いのそば店「千軒そば...

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休日当番医９月２７日

[ 休日当番医 ]

　◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 　【小　児　科】さいとう小...

休日当番医９月２７日

津軽海峡フェリー、大間便で欠航

[ 社会 ]

　津軽海峡フェリーは２６日、海上荒天のため、午前９時半と午後４時半の函...

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函館恵山線が一部通行止め

[ 社会 ]

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休日当番医
渡島・檜山管内
休日当番医９月２７日
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「自宅警備員のフェアリーテイル」クランクイン

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進路検討の不安を解消／著名大学進学説明会

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クマ出没情報（函館）

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千軒そばで新そば提供

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軌道回路の不具合で特急北斗に遅れ

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【速報】道内４人、札幌市で３人の感染確認

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津軽海峡フェリー、大間便で欠航

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