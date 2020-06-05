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【速報】道内で４人が感染　札幌３人、石狩１人

　【札幌】道は５日、石狩管内で６０代男性１人が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表した。札幌市も同日、３人が新たに感染したと明らかにした。道内の累計感染者は１１０９例（実人数１０９２人）となった。
　札幌市の新規感染者は、６０代女性１人と５０代の２人（女性１人、性別非公表１人）。
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