【札幌】道は５日、石狩管内で６０代男性１人が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表した。札幌市も同日、３人が新たに感染したと明らかにした。道内の累計感染者は１１０９例（実人数１０９２人）となった。

札幌市の新規感染者は、６０代女性１人と５０代の２人（女性１人、性別非公表１人）。