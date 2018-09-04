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【台風情報】道路の通行止めなど

　台風の影響で通行が制限される道路は次の通り。

【道道】

▽霞台森停車場線（森町霞台、４・６キロ）倒木の恐れ、４日午後６時から通行止め）
▽大峯双葉線（長万部町大峯ー双葉、４・５キロ）倒木の恐れ、４日午後７時から通行止め
▽北檜山大成線（せたな町大成区太田、０・２キロ）越波の恐れ、４日午後５時から通行止め
▽小倉山丹波停車場線（せたな町北桧山区小倉山、２・５キロ）倒木の恐れ、４日午後５時から通行止め
▽旭台今金線（今金町旭台―白石、８・１キロ）倒木の恐れ、４日午後５時から通行止め
▽美利河二股自然休養村線（今金町美利河、６・２キロ）倒木の恐れ、４日午後５時から通行止め
▽石崎松前線（松前町大曲ゲート―上川６０８、９・２キロ）倒木の恐れ、４日午後５時から通行止め
▽蛾眉野原木線（函館市蛾眉野町―原木町、１０・８キロ）倒木の恐れ、４日午後４時半から通行止め
▽函館恵山線（函館市豊浦町―日浦町、１・５キロ）越波の恐れ、４日午後４時半から通行止め
▽立待岬函館停車場線（函館市函館山―青柳町、３・６キロ）倒木の恐れ、４日午後５時から通行止め

【市道】

▽末広栄町通り（函館市栄町―東川町、０・７キロ）越波の恐れ、４日午後４時から片側交互通行
▽谷地頭１２、１７号線（函館市住吉町―谷地頭町、１・４キロ）倒木の恐れ、４日午後４時から通行止め
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