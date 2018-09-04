台風の影響で通行が制限される道路は次の通り。



【道道】



▽霞台森停車場線（森町霞台、４・６キロ）倒木の恐れ、４日午後６時から通行止め）

▽大峯双葉線（長万部町大峯ー双葉、４・５キロ）倒木の恐れ、４日午後７時から通行止め

▽北檜山大成線（せたな町大成区太田、０・２キロ）越波の恐れ、４日午後５時から通行止め

▽小倉山丹波停車場線（せたな町北桧山区小倉山、２・５キロ）倒木の恐れ、４日午後５時から通行止め

▽旭台今金線（今金町旭台―白石、８・１キロ）倒木の恐れ、４日午後５時から通行止め

▽美利河二股自然休養村線（今金町美利河、６・２キロ）倒木の恐れ、４日午後５時から通行止め

▽石崎松前線（松前町大曲ゲート―上川６０８、９・２キロ）倒木の恐れ、４日午後５時から通行止め

▽蛾眉野原木線（函館市蛾眉野町―原木町、１０・８キロ）倒木の恐れ、４日午後４時半から通行止め

▽函館恵山線（函館市豊浦町―日浦町、１・５キロ）越波の恐れ、４日午後４時半から通行止め

▽立待岬函館停車場線（函館市函館山―青柳町、３・６キロ）倒木の恐れ、４日午後５時から通行止め



【市道】



▽末広栄町通り（函館市栄町―東川町、０・７キロ）越波の恐れ、４日午後４時から片側交互通行

▽谷地頭１２、１７号線（函館市住吉町―谷地頭町、１・４キロ）倒木の恐れ、４日午後４時から通行止め